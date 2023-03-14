ДОМ.РФ оценил объемы строящегося энергоэффективного жилья в России

По данным ЕИСЖС, в России возводится более 2500 домов класса энергоэффективности А и выше

В России в настоящее время возводится 98 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья, из них более 30 процентов (31,1 миллиона квадратных метров) приходится на дома, попадающие под несколько критериев «зеленого» строительства. Об этом говорится в Ежегодном докладе «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022», составленного при участии ДОМ.РФ.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф), в общей сложности в стране возводится более 2500 домов (около 27 процентов от строящегося жилого фонда) с классом энергоэффективности А и выше, соответствующие ключевому критерию «зеленого» ГОСТ Р.

«Одно из важных достижений для перехода к устойчивой модели экономики страны — появление в 2022 году национального «зеленого» стандарта для жилых многоквартирных зданий, который был разработан ДОМ.РФ при участии Минстроя России. Дома, частично соответствующие новому ГОСТ Р, уже можно увидеть на портале наш.дом.рф — они имеют специальную маркировку. Пока это здания, соответствующие нескольким критериям, включая ключевой — энергоэффективность. И хотя зеленое строительство не носит массовый характер, отдельные энергоэффективные технологии уже активно используются в проектах, девелоперы сфокусированы на создании здоровой и благополучной среды в жилых комплексах», — отметила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

В разрезе регионов больше всего «зеленого» жилья строится сейчас в Москве — 8,4 миллиона квадратных метров. Следом идут Московская (4 миллиона квадратных метров), Свердловская (1,5 миллиона квадратных метров), Тюменская (1,3 миллиона квадратных метров) области и Санкт-Петербург (1,2 миллиона квадратных метров). Среди застройщиков больше всего «зеленых» проектов у групп компаний ПИК (4,2 миллиона квадратных метров), «Самолет» (1,9 миллиона квадратных метров) и «Донстрой» (998 тысяч квадратных метров).

Принятый в 2022 году ГОСТ Р включает 81 критерий, по которым оцениваются проекты новых зданий, а также готовые, уже введенные в эксплуатацию дома. Требования к энергоэффективности, доступности среды и наличию необходимой инфраструктуры являются ключевыми и обязательными, дополнительно проводится учет использования возобновляемых источников энергии, оценка инновационности технологий.

В исследовании отмечается, что на полное соответствие «зеленому» стандарту были оценены в пилотном режиме четыре дома, строящиеся в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Полноценно оценка по новому ГОСТ Р начнется в 2023 году. Информация о соответствующих стандарту домах будет отражена в ЕИСЖС. Частично соответствие будет подтверждаться автоматически на основании уже имеющихся в ЕИСЖС проектных деклараций. Число параметров, доступных для автоматической оценки, планируется увеличивать постепенно.

