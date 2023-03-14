Бывший премьер Пакистана спрятался от ареста за преданной «армией»

Полиция Пакистана не смогла арестовать экс-премьера, наткнувшись на сторонников его партии

Полиция Пакистана при попытке арестовать бывшего премьер-министра страны Имрана Хана наткнулась на преданную «армию» сторонников его партии «Техрик-и-Инсаф». Об этом сообщает Geo TV.

Отряд правоохранителей из Исламабада остановился в 90 метрах от особняка политика. Сторонники Хана перекрыли путь к зданию и забрасывают силовиков камнями. Полиция хотя и соблюдает меры сдержанности, использует водометы для разгона протестующих.

Правоохранители находятся в парке Заман в соответствии с постановлением районного и сессионного суда в Исламабаде, который в понедельник восстановил ордер на арест экс-премьер-министра без залога.

В ноябре 2022 года на Хана было совершено покушение. Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал экс-премьер во время избирательных мероприятий в городе Гуджранвала, он получил пулевое ранение в ногу.

9 апреля того же года 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже на следующий день десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране.