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18:41, 14 марта 2023Мир

США и Ирландия обсудили возобновление взаимодействия с Россией

США и Ирландия обсудили возобновление взаимодействия с Россией по ДСНВ

Фото: Ian Walton / Getty Images

США и Ирландия обсудили возобновление взаимодействия с Россией по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает The Journal.

«Официальные лица правительства США встретились с ирландскими дипломатами в Дублине, чтобы попросить их о помощи в международных дискуссиях по возобновлению переговоров с Россией», — сказано в публикации.

Отмечается, что представитель Министерства иностранных дел Ирландии подтвердил визит представителей США и приверженность государства ядерному разоружению. В ходе встречи Дублин призвал Москву возобновить выполнение договора.

Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Вашингтон надеется на возвращение России к ДСНВ, но при этом обеспокоен тем, что этого может не произойти. «Я бы надеялся, что они вернутся и попытаются выполнять. Но надежда — это не план», — выразил военный свои ожидания насчет изменения позиции России.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Отмечается, что решение о возможном возобновлении участия России в договоре может принять президент.

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Анжелика Бережная
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