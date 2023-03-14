США и Ирландия обсудили возобновление взаимодействия с Россией по ДСНВ

США и Ирландия обсудили возобновление взаимодействия с Россией по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает The Journal.

«Официальные лица правительства США встретились с ирландскими дипломатами в Дублине, чтобы попросить их о помощи в международных дискуссиях по возобновлению переговоров с Россией», — сказано в публикации.

Отмечается, что представитель Министерства иностранных дел Ирландии подтвердил визит представителей США и приверженность государства ядерному разоружению. В ходе встречи Дублин призвал Москву возобновить выполнение договора.

Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Вашингтон надеется на возвращение России к ДСНВ, но при этом обеспокоен тем, что этого может не произойти. «Я бы надеялся, что они вернутся и попытаются выполнять. Но надежда — это не план», — выразил военный свои ожидания насчет изменения позиции России.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Отмечается, что решение о возможном возобновлении участия России в договоре может принять президент.