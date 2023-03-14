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11:57, 14 марта 2023Силовые структуры

Россиянин ограбил друга ради достойных поминок кота

Под Красноярском осудили на 4,5 года мужчину, ограбившего собутыльника ради поминок кота

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Железногорске суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 45-летнего местного жителя, похитившего деньги у 36-летнего знакомого, чтобы помянуть погибшего питомца. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 161 («Грабеж») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2022 года в полицию обратился потерпевший и рассказал, что собутыльник отобрал у него сумку с 3,5 тысячи рублей. Вскоре фигуранта задержали. Он рассказал, что выпивал с товарищами в общежитии. Затем заявитель попросил осужденного сходить в магазин и купить еще пива, однако по дороге тот увидел, что его кота сбил автомобиль. Тогда друзья решили похоронить питомца во дворе и заказать в фотоателье фотографию любимца в траурной рамке. Затем расстроенный россиянин потребовал у потерпевшего деньги на поминки животного. Но тот отказал, тогда фигурант толкнул жертву, срезал ремешок с сумки и забрал наличку.

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Екатерина Власова
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