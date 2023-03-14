Молодого россиянина осудят за оскорбления чувств верующих в сети

В Абакане будут судить 22-летнего молодого человека, оскорблявшего чувства верующих в сети

В Абакане суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, оскорбившего чувства верующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, с 22 сентября 2016 по 6 мая 2021 фигурант выложил в соцсети 23 графических и фотоизображений, искажающих и порочащих общепризнанные символы и атрибуты христианства.

Выявить преступление удалось сотрудникам УФСБ по республике. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») Уголовного кодекса РФ. Молодой человек признал вину.