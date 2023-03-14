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14:43, 14 марта 2023Россия

На российской ТЭЦ произошел пожар

Управление МЧС по Удмуртии: на ТЭЦ в Ижевске начался пожар, отключения электроэнергии нет
СюжетПожар в Ижевске

Фото: МЧС России

На теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщили в управлении МЧС по Удмуртии, передает РИА Новости.

ТЭЦ, где произошел пожар, находится по улице Воткинское шоссе. Когда пожарные приехали к месту ЧП, «происходило горение трансформатора и масла в обвалование на открытой площадке».

Возгорание удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, угрозы отключения электроэнергии на объектах города нет. О причинах случившегося не сообщается.

В ноябре 2022 года произошел пожар в цехе ТЭЦ-9 в Перми. Шесть работников получили травмы различной степени тяжести, еще один скончался.

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Анастасия Шейкина
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