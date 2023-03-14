Пригожин оценил решение Литвы признать «Вагнер» террористической организацией

Пригожин: признание террористической организацией в Литве не повлияет на работу «Вагнера»

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил решение сейма Литвы признать организацию террористической. Его ответ на запрос корреспондента Baltnews опубликован в Telegram.

По словам Пригожина, решение парламента Литвы никак не повлияет на работу компании. «Литва является микрогосударством, и мнение литовских парламентариев вряд ли может повлиять даже на жителей соседних с ней государств — Латвии и Эстонии», — заявил он.

В этом же комментарии Пригожин назвал наемников из стран Прибалтики «трусливыми военными туристами». По его словам, выходцы из Литвы, Латвии и Эстонии могут в ходе боя бросить своих товарищей и убежать.

14 марта сейм Литвы единогласно принял резолюцию о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В поддержку принятия документа высказалось 117 литовских депутатов.