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22:41, 14 марта 2023Россия

Пригожин оценил решение Литвы признать «Вагнер» террористической организацией

Пригожин: признание террористической организацией в Литве не повлияет на работу «Вагнера»
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: РИА Новости

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил решение сейма Литвы признать организацию террористической. Его ответ на запрос корреспондента Baltnews опубликован в Telegram.

По словам Пригожина, решение парламента Литвы никак не повлияет на работу компании. «Литва является микрогосударством, и мнение литовских парламентариев вряд ли может повлиять даже на жителей соседних с ней государств — Латвии и Эстонии», — заявил он.

В этом же комментарии Пригожин назвал наемников из стран Прибалтики «трусливыми военными туристами». По его словам, выходцы из Литвы, Латвии и Эстонии могут в ходе боя бросить своих товарищей и убежать.

14 марта сейм Литвы единогласно принял резолюцию о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В поддержку принятия документа высказалось 117 литовских депутатов.

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Марина Совина
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