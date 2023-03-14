Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал наемников из Прибалтики трусами и военными туристами

Наемники из стран Прибалтики — трусливые военные туристы, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заметив, что зачастую они занимают хозяйственные должности в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова бизнесмена публикует его пресс-служба в Telegram.

Наемников из скандинавских стран Пригожин назвал достойными и профессиональными бойцами. Однако он отметил, что выходцы из Литвы, Латвии и Эстонии могут в ходе боя бросить своих товарищей и убежать.

«Их речь мы зачастую слышим в перехватах переговоров. Одним словом, можно сказать, что бойцы, воюющие на стороне ВСУ из стран Балтии, — редкие трусы», — резюмировал глава ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара.