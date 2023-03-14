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13:48, 14 марта 2023Бывший СССР

Парламент Литвы признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сейм (парламент) Литвы единогласно принял резолюцию о признании частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку принятия документа высказалось 117 литовских депутатов — все присутствующие на заседании парламентарии.

В конце января 2023 года министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В Вашингтоне обвинили ее не только в участии в спецоперации на Украине, но и в ведении военных действий в других государствах мира.

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Алевтина Запольская
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