Парламент Литвы признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сейм (парламент) Литвы единогласно принял резолюцию о признании частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку принятия документа высказалось 117 литовских депутатов — все присутствующие на заседании парламентарии.

В конце января 2023 года министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В Вашингтоне обвинили ее не только в участии в спецоперации на Украине, но и в ведении военных действий в других государствах мира.