Сербский политик рассказал об инструменте давления Запада на страну

Сербский политик Николич: инструментом давления Запада на Сербию является косовский вопрос

Инструментом давления Запада на Сербию в отношении санкций против России является косовский вопрос. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал сербский политик, председатель Русской партии в стране Слободан Николич.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Он добавил, что страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции, и это становится невыносимым. «Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание», — заявил он.

По результатам опросов, 80 процентов сербов считают, что против России не нужно вводить санкции Слободан Николич сербский политик, председатель Русской партии в Сербии

«Я думаю, что Вучич знает об этих результатах. Сейчас он покупает время, чтобы вести переговоры с Западом», — отметил Николич.

В данной ситуации Сербию, грубо говоря, шантажируют косовским вопросом. Если Вучич поддержит антироссийские санкции, то будет одно решение по Косово, а если нет, то другое, объяснил сербский политик.

«Президент Вучич ничего не подписал, но устно согласился с франко-германского предложения по Косово как с хорошей основой для переговоров. 18 марта президент проводит встречу с [премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином] Курти в Северной Македонии, где будет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По последним данным, Курти согласился с условиями Сербии», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в феврале президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он обещал постараться не объявлять санкций против Москвы.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прекрасно понимает степень давления Запада на Сербию и то, какие усилия приходится прилагать, чтобы терпеть это. Он добавил, что Москва очень дорожит отношениями Сербии и России, которые выстраивались долгие годы.