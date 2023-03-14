Сербский политик рассказал об инструменте давления Запада на страну
Инструментом давления Запада на Сербию в отношении санкций против России является косовский вопрос. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал сербский политик, председатель Русской партии в стране Слободан Николич.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Он добавил, что страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции, и это становится невыносимым. «Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание», — заявил он.
По результатам опросов, 80 процентов сербов считают, что против России не нужно вводить санкции
«Я думаю, что Вучич знает об этих результатах. Сейчас он покупает время, чтобы вести переговоры с Западом», — отметил Николич.
В данной ситуации Сербию, грубо говоря, шантажируют косовским вопросом. Если Вучич поддержит антироссийские санкции, то будет одно решение по Косово, а если нет, то другое, объяснил сербский политик.
«Президент Вучич ничего не подписал, но устно согласился с франко-германского предложения по Косово как с хорошей основой для переговоров. 18 марта президент проводит встречу с [премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином] Курти в Северной Македонии, где будет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По последним данным, Курти согласился с условиями Сербии», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Ранее в феврале президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он обещал постараться не объявлять санкций против Москвы.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прекрасно понимает степень давления Запада на Сербию и то, какие усилия приходится прилагать, чтобы терпеть это. Он добавил, что Москва очень дорожит отношениями Сербии и России, которые выстраивались долгие годы.