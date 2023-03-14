Россиянин угодил в больницу после падения с трамплина на горнолыжном курорте

Житель Санкт-Петербурга угодил в больницу после падения с трамплина на горнолыжном курорте

Россиянин упал с семиметрового трамплина на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области и угодил в больницу. Об этом пишет портал «Невские новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошел с 49-летним жителем Санкт-Петербурга в понедельник, 13 марта. После неудачного падения с трамплина мужчину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

По данным издания, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом правого бедра, ушиб легких, множественные переломы ребер и перелом позвонка. В настоящее время пациент находится в шоковом состоянии первой степени.

Ранее в марте российский сноубордист упал на заснеженном склоне и вызвал лавину на «Красной Поляне». Отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя, однако слой снега оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него.