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17:08, 14 марта 2023Путешествия

Россиянин угодил в больницу после падения с трамплина на горнолыжном курорте

Житель Санкт-Петербурга угодил в больницу после падения с трамплина на горнолыжном курорте

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россиянин упал с семиметрового трамплина на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области и угодил в больницу. Об этом пишет портал «Невские новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошел с 49-летним жителем Санкт-Петербурга в понедельник, 13 марта. После неудачного падения с трамплина мужчину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

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Фариза Бацазова
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