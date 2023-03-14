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12:23, 14 марта 2023Культура

Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

На 73-м году жизни умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

Кадр: фильм «Борис Годунов»

На 73-м году жизни умер российский актер театра и кино, известный по роли в сериале «Склифосовский» Александр Толубаев. Об этом сообщается на сайте воронежского филиала Союза театральных деятелей России «Дом актера».

Отмечается, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

«Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Фильмография Толубаева насчитывала более 30 проектов, в числе которых — сериалы «Склифосовский», «Операция "Кукловод"», «Паутины», «Высший пилотаж», «Адвокат», а также картины «Борис Годунов», «Чистая правда», «Обет молчания» и другие.

Помимо ролей в кино, артист выступал на театральных сценах Воронежа, Липецка, Костромы и Брянска, а также являлся актером театра имени Владимира Маяковского в Москве.

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Анастасия Астахова
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