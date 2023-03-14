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20:30, 14 марта 2023Мир

Путин описал взрыв на «Северных потоках» словами «очень сильный»

Президент России Путин заявил, что взрыв на «Северных потоках» был очень сильный

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин описал взрыв на «Северных потоках». Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, там был взрыв, [взрыв] произошел очень сильный, трубу вырвало, она отлетела. Большой кусок, я уже не помню сколько метров, оказался вырванным из трубопроводной системы, отлетел куда-то в сторону, метров на пять-восемь», — заявил он.

Помимо этого, глава государства рассказал об обнаружении антенны вблизи «Северного потока». По его словам, аппарат обнаружило судно «Газпрома» возле места взрыва.

Кроме того, политик отметил, что диверсии на газопроводе могли организовать только на государственном уровне. Он объяснил, что любители подобные акции совершить не могут.

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Виктория Кондратьева
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