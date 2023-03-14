Российский военный заявил, что участники СВО воюют против украинского фашизма, а не народа

Командир танкового подразделения с позывным «Успех», награжденный орденом Мужества, рассказал о противнике, с которым воюет на Украине. По его словам, участники специальной военной операции (СВО) сражаются против украинского фашизма, а не народа страны, передает РИА Новости.

«Украинский народ нам — не враги. Мы воюем с их режимом - это новая форма фашизма, это неофашизм. Украинский народ — это наши братья», — отметил российский военнослужащий.

Он добавил, что раньше «украинский народ боролся с фашизмом, а теперь сами фашистские кресты рисуют на танках». Командир танкового подразделения задался вопросом, что происходит с народом, если их такое устраивает.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население.

