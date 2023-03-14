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06:17, 14 марта 2023Россия

Российский военный рассказал о противнике на Украине

Российский военный заявил, что участники СВО воюют против украинского фашизма, а не народа
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Командир танкового подразделения с позывным «Успех», награжденный орденом Мужества, рассказал о противнике, с которым воюет на Украине. По его словам, участники специальной военной операции (СВО) сражаются против украинского фашизма, а не народа страны, передает РИА Новости.

«Украинский народ нам — не враги. Мы воюем с их режимом - это новая форма фашизма, это неофашизм. Украинский народ — это наши братья», — отметил российский военнослужащий.

Он добавил, что раньше «украинский народ боролся с фашизмом, а теперь сами фашистские кресты рисуют на танках». Командир танкового подразделения задался вопросом, что происходит с народом, если их такое устраивает.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население.

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Марина Совина
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