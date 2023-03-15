В Запорожской области сообщили об отраженной атаке ВСУ

Владимир Рогов: ВС России отразили атаку украинских войск на Запорожскую область

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку украинских войск на один из районов Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции», — написал Рогов, назвав ситуацию в регионе «контролируемой».

По его словам, в отражении атаки участвовали бойцы из 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии ВС России.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку боем с применением бронетехники в одном из районов области.