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20:20, 15 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об отраженной атаке ВСУ

Владимир Рогов: ВС России отразили атаку украинских войск на Запорожскую область

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку украинских войск на один из районов Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции», — написал Рогов, назвав ситуацию в регионе «контролируемой».

По его словам, в отражении атаки участвовали бойцы из 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии ВС России.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку боем с применением бронетехники в одном из районов области.

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Алевтина Запольская
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