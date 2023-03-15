Рогов сообщил о боях в Запорожье

Владимир Рогов: ВСУ проводят в Пологовском районе Запорожской области разведку боем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку боем в одном из районов Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

«В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой», — написал он.

Других подробностей в посте Рогов не привел.

Ранее 15 марта Минобороны России отчиталось об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области. Она была ликвидирована в районе населенного пункта Новоданиловка.