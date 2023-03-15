Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 15 марта 2023Силовые структуры

На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей

На пляже под Севастополем овчарка нашла тело неизвестного мужчины без головы и конечностей

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

На пляже под Севастополем возле вышки спасателей овчарка обнаружила тело неизвестного мужчины без головы и конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местный житель выгуливал собаку на побережье недалеко от села Андреевка. Внезапно пес отбежал в сторону. Когда хозяин догнал его, то заметил, что собака сидит рядом с туловищем. После этого россиянин позвонил в полицию.

Правоохранители считают, что тело могло прибить к берегу во время шторма. Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске женщина нашла на свалке часть ноги человека в спортивном носке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
Последствия банкротства американских банков для экономики оценили
Бывший премьер Австралии назвал сделку с США по подлодкам худшей в истории
Россияне бросились скупать один вид «вторички»
Россия собралась снизить добычу нефти и газа
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.