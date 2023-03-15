На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей

На пляже под Севастополем овчарка нашла тело неизвестного мужчины без головы и конечностей

На пляже под Севастополем возле вышки спасателей овчарка обнаружила тело неизвестного мужчины без головы и конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местный житель выгуливал собаку на побережье недалеко от села Андреевка. Внезапно пес отбежал в сторону. Когда хозяин догнал его, то заметил, что собака сидит рядом с туловищем. После этого россиянин позвонил в полицию.

Правоохранители считают, что тело могло прибить к берегу во время шторма. Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске женщина нашла на свалке часть ноги человека в спортивном носке.

