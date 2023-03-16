Московский вуз объяснил рассылку требований студентам о явке в военкомат

В МЭИ назвали стандартной процедурой рассылку требований студентам о явке в военкомат

Студенты Московского энергетического института (МЭИ) получают от вуза требования явиться в военкомат для уточнения данных в рамках стандартной процедуры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила в пресс-служба учебного заведения. Там объяснили, что такие уведомления всегда получают те, кто заканчивает обучение.

Запрос на обновление данных воинского учета — стандартная регулярная процедура, отметили в учебном заведении.

«В каждом вузе, в том числе в НИУ "МЭИ", эту процедуру осуществляет специально уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и ведение воинского учета, осуществление сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области персональных данных и Положением о воинском учете», — рассказали в пресс-службе.

Процедура по получению повестки в Лефортовский военкомат является стандартной для всех студентов НИУ «МЭИ», заканчивающих обучение в университете — на выпускных курсах бакалавриата и магистратуры. Студентам необходимо посетить военкомат с целью уточнения информации о документах воинского учета пресс-служба НИУ МЭИ

Никаких изменений в организации этой процедуры нет, уточнение данных происходит в обычном порядке, добавили в НИУ МЭИ.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», студентам вуза прислали уведомления с требованием явиться для получения повестки в Лефортовский военкомат. Это объяснили необходимостью уточнить данные документов воинского учета.

По информации издания, письма получили студенты четвертого курса бакалавриата, а также некоторые магистранты и аспиранты. Учащиеся сообщили, что руководство вуза просит всех, кто получил письма, выполнить требование, потому что оно обязательно, и говорит, что беспокоиться не о чем.

Ранее в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) назвали плановой работой рассылку студентам уведомлений с требованием явиться в военкомат.

В последние несколько дней жители разных российских регионов стали получать повестки из военкоматов. В Ярославской, Липецкой, Воронежской и Пензенской областях это связали с уточнением данных.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что «никакой массовости нет».

