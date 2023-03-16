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13:05, 16 марта 2023Россия

В России объяснили раздачу повесток для уточнения данных

Депутат Швыткин объяснил раздачу повесток для уточнения данных плановой сверкой

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Раздача российскими военкоматами в разных регионах повесток для уточнения данных гражданам — это обычная процедура. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он объяснил, что это необходимо для уточнения актуальной информации.

Никакой массовости нет. Идет плановый период сверки учета данных

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

По словам депутата, при получении такой повестки россиянин обязан явиться в военкомат. Согласно российскому законодательству, она должна быть вручена лично в руки и под подпись человеку, которого вызывают. За неявку грозит штраф от 500 до 3000 рублей.

Ранее в военном комиссариате Ярославской области заявили, что раздача повесток необходима «для уточнения данных воинского учета». В Липецкой области военкоматы будут рассылать повестки для актуализации данных воинского учета россиян, сообщила пресс-служба областного правительства. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.

Уточнением данных также объяснили раздачу повесток в Воронежской и Пензенской областях. Кроме того, в последней сообщили о проведении плановых мероприятий, в которые будут входить военные сборы по военно-учетным специальностям.

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Варвара Кошечкина
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