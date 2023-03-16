В российском вузе прокомментировали рассылку повесток студентам

«Подъем»: в НГТУ назвали плановой работой рассылку повесток студентам

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) прокомментировали рассылку повесток студентам. Представители российского вуза в беседе с изданием «Подъем» назвали это плановой работой.

До этого на региональном портале Ngs.ru появились сведения о том, что в Новосибирске студентам начали рассылать уведомления с требованием явиться в военкомат. В пресс-службе НГТУ, в свою очередь, заявили, что некоторые учащиеся получили повестки «для актуализации данных».

Подобные уведомления были переданы 32 студентам НГТУ. «Если они сходят и актуализируют информацию, это не значит, что их заберут служить. Мы выполняем федеральный закон. Мы обязаны оповещать студентов обо всех требованиях военкомата: явиться для актуализации данных, продлить отсрочку», — разъяснили в вузе.

Кроме того, в НГТУ напомнили, что такое оповещение практикуется «ежегодно и регулярно».

16 марта в военкомате Ярославской области заявили о раздаче повесток для уточнения данных граждан.

Ярославская область не стала первым регионом, где начали вручать повестки для актуализации сведений. Так, данные у призывников начали уточнять в Липецкой области. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, подобный шаг важен для предотвращения ошибок, которые выявили в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.