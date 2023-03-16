Россиянина осудили на девять лет за совершенное 30 лет назад убийство знакомой

В Новосибирске мужчину осудили на девять лет за убийство знакомой, совершенное в 1987 году

В Новосибирске суд приговорил к девяти годам лишения свободы ранее судимого мужчину за убийство знакомой, совершенное 30 лет назад. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» статьи 102 («Убийство с особой жестокостью») УК РСФСР и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 28 июня 1987 года 21-летний фигурант отдыхал со знакомой на приусадебном участке дома на Почтовой улице. Там они поссорились, тогда мужчина взял нож и 75 раз ударил потерпевшую, нанеся смертельные ранения. Затем осужденный скрылся в Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено дело, личность преступника установили. Кроме того, его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение. Спустя 30 лет фигуранта обнаружили и задержали в Самаре, а затем доставили в Новосибирск.