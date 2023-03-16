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17:02, 16 марта 2023Россия

Путин поручил подготовить предложения по совершенствованию системы образования

Путин поручил до 31 июля подготовить предложения по совершенствованию системы образования

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил до 31 июля представить предложения по совершенствованию системы образования. Утвержденный перечень поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Соответствующее поручение Путин дал правительству России, администрации президента и Общероссийской общественному движению «Народный фронт "За Россию"».

В документе говорится, что авторы предложений должны в том числе предусмотреть введение основного высшего образования со сроками обучения от четырех до шести лет в зависимости от профиля подготовки, возможность установления одной специальности с разными сроками обучения и введение специализированного высшего образования.

Путин в ходе прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в вузах. По его словам, срок обучения специалистов с высшим образованием должен составлять от четырех до шести лет.

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Варвара Кошечкина
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