Путин поручил подготовить предложения по совершенствованию системы образования

Путин поручил до 31 июля подготовить предложения по совершенствованию системы образования

Президент России Владимир Путин поручил до 31 июля представить предложения по совершенствованию системы образования. Утвержденный перечень поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Соответствующее поручение Путин дал правительству России, администрации президента и Общероссийской общественному движению «Народный фронт "За Россию"».

В документе говорится, что авторы предложений должны в том числе предусмотреть введение основного высшего образования со сроками обучения от четырех до шести лет в зависимости от профиля подготовки, возможность установления одной специальности с разными сроками обучения и введение специализированного высшего образования.

Путин в ходе прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в вузах. По его словам, срок обучения специалистов с высшим образованием должен составлять от четырех до шести лет.