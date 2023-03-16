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14:08, 16 марта 2023Моя страна

В Приамурье отметят день оленевода

В эвенкийских селах Приамурья отметят день оленевода

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В пяти населенных пунктах Амурской области состоятся праздничные мероприятия в честь национального праздника эвенков. Как сообщает «Интерфакс», первые два села встретят гостей в ближайшие выходные.

«Праздничные мероприятия в честь Дня оленевода и охотника пройдут 18 марта в селах Ивановское Селемджинского района и Усть-Уркима Тындинского муниципального округа, а 19 марта — в селе Первомайское Тындинского округа», — говорится в сообщении.

Села Усть-Нюкжа Тындинского округа и Бомнак Зейского района отметят праздник 25 марта. Посетить его смогут все желающие.

Идея дня оленевода зародилась в 1950-1960-х годах, сначала праздничные мероприятия проводили в деловом формате, но сейчас это зрелищный колоритный праздник. Гости могут стать участниками древних обрядов, национальных игр, продегустировать блюда национальной кухни, увидеть, как изготавливаются эвенкийские украшения и сувениры.

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Варвара Кошечкина
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