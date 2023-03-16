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09:33, 16 марта 2023Бывший СССР

В Армении назвали число переехавших в страну россиян

Министр экономики Армении Керобян: в страну переехали более ста тысяч россиян в 2022 году

Фото: Gevorg Avetisyan / Unsplash

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что в республику переехали около 108-110 тысяч граждан России в 2022 году. Его слова передает «Коммерсантъ».

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108-110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — сказал он. Керобян подчеркнул, что благодаря релокации граждан России и переводу в республику российских бизнесов армянская экономика показала очень высокие темпы роста.

По словам министра, в прошлом году были открыты около 2,5 тысячи юридических лиц с участниками из РФ, не считая 4 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП). Он уточнил, что в среднем россияне создают по 500 бизнесов в год. С апреля по август экономическое движение Армении было на уровне в примерно 18 процентов, однако в сентябре случился «очередной виток эскалации» с Азербайджаном, и республика вернулась на темпы в 12 процентов, добавил Керобян.

В феврале сообщалось, что в 2022 году российские граждане стали главными покупателями и продавцами жилья в Армении среди иностранцев. По данным специалистов, всего за год россияне приобрели в республике 1,2 тысячи объектов — на 44,9 процента больше, чем в 2021 году.

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Кристина Есикова
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