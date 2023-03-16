В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина

Представитель Кремля Песков признался, что не знает, откуда президент Путин черпает силы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об источнике сил президента России Владимира Путина. Он признался, что не знает, откуда их черпает глава государства при столь напряженном графике, его цитирует РИА Новости.

«Эту загадку пытаются все решить последние 22 года», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта, это отчасти связано с большой продолжительностью съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

16 марта глава государства выступил на съезде РСПП в Москве. В частности, он заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели.

