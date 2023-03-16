Путин перенес совещание с правительством

Пресс-секретарь Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством на 22 марта

Совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта, это отчасти связано с большой продолжительностью съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта», — объяснил пресс-секретарь президента.

16 марта глава государства выступил на съезде РСПП в Москве. В частности, он заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Путин также указал, что внешнеторговый оборот страны за год вырос более чем на восемь процентов, а профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что на регулярном совещании российского лидера с членами правительства будет осуждаться тема финансового и технологического суверенитета РФ. Песков отмечал, что совещание пройдет в режиме видеоконференции.