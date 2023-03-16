Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 16 марта 2023Россия

Путин перенес совещание с правительством

Пресс-секретарь Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством на 22 марта
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта, это отчасти связано с большой продолжительностью съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта», — объяснил пресс-секретарь президента.

16 марта глава государства выступил на съезде РСПП в Москве. В частности, он заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Путин также указал, что внешнеторговый оборот страны за год вырос более чем на восемь процентов, а профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что на регулярном совещании российского лидера с членами правительства будет осуждаться тема финансового и технологического суверенитета РФ. Песков отмечал, что совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Крыму сбили беспилотник
Женщина нашла способ тайно пронести в самолет большой чемодан и попала на видео
Мужчина завел опасного хищника и помог ему полюбить людей
«АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в России
Польша передаст Украине партию советских вагонов метро
Apple поднимет цены на новые iPhone
В России подорожала аренда жилья
Психолог назвала правила счастливого брака
МИД назвал лохотроном отказ Дании в доступе к следствию на «Северных потоках»
Обезьяны закидали туристов камнями и переломали им ноги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.