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15:22, 16 марта 2023Экономика

Путин заявил о начале развития российской экономики по новой модели

Путин: экономика России начала развиваться по новой модели

Фото: katjen / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время российская экономика начинает развиваться по новой модели, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит ТАСС.

«Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию», — отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, в 2022 году России удалось компенсировать закрытие западных рынков. Путин сообщил, что внешнеторговый оборот страны за год вырос более чем на 8 процентов, а профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов.

Президент страны также с гордостью указал, что урожай в России превышает европейский, несмотря на прогнозы о его снижении, и подчеркнул, что Европа будет нуждаться в российских удобрениях. В новых условиях Западу также будет необходима российская репа, отметил Путин. По его словам, западные страны предлагают своим жителям питаться репой вместо салатов, но этот продукт придется покупать в России.

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Мария Грушко
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