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07:45, 16 марта 2023Мир

Асад оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии

Президент Сирии Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в стране

Фото: SANA / Reuters

Президент Сирии Башар Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в стране. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Лидер Арабской республики предположил, что у Москвы есть намерение расширить базы или увеличить их количество.

«Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии - это хорошо, это послужит этой идее», — подчеркнул Асад.

По словам президента Сирии, Москва и Дамаск имеют общий взгляд на вопрос баз как в политическом, так и в военном ключе.
При этом Асад понадеялся, что военное присутствие России в Сирии не ограничится борьбой с терроризмом, так как оно «связано с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море».

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. Переговоры в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным стартовали в 17:06 мск, продлились три часа и завершились около 20:00.

Марина Совина
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