Режиссер назвал звезду сериала «Уэнсдей» запредельно токсичной

Режиссер ДеНайт назвал звезду сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу запредельно токсичной

Режиссер Стивен С. ДеНайт назвал звезду сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу запредельно токсичной. Об этом пишет New York Post.

ДеНайт раскритиковал выходки актрисы на съемочной площадке, о которых Ортега рассказала в подкасте Armchair Exper, в том числе — признание, что она вела себя непрофессионально на съемках шоу Netflix и вносила изменения в реплики, которые не имели смысла.

В своих соцсетях ДеНайт написал, что любит беседовать с актерами об их репликах и историях, но иногда у артистов нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета. Несмотря на то что режиссер частично перенес ответственность за действия Ортеги на ее возраст, он также сказал, что актриса должна знать, как все устроено.

«Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе», — сказал он.

На прошлой неделе звезда «Уэнсдей» призналась, что во время съемок сериала она давила на команду, находясь на грани непрофессионализма, ради своего персонажа Уэнсдей Аддамс, которую она «очень защищала». «Я не думаю, что мне когда-либо приходилось давить на съемочной площадке так сильно, как во время съемок "Уэнсдей"», — сказала она. «Все, что делает Уэнсдей, все, что мне приходилось играть, совершенно не имело смысла для ее персонажа», — добавила актриса.

Ранее Ортега заявила, что вымытая ею посуда интересует ее семью больше, чем ее известность.