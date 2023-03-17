В Приднестровье задержали еще двух человек по делу о подготовке теракта

Прокурор ПМР Гурецкий заявил о задержании еще двух человек по делу о подготовке теракта

В Приднестровье задержали еще двух человек по делу о подготовке теракта в Тирасполе. Об этом заявил прокурор непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий, передает РИА Новости.

«Задержаны еще два человека, которые имеют отношение к тому, что произошло. Не с точки зрения непосредственного участия в подготовке теракта, а в том или ином содействии», — сказал он. Задержанные являются гражданами Приднестровья, добавил Гурецкий.

15 марта непризнанная республика отказала Молдавии в передаче подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С такой просьбой обратилось молдавское Бюро по реинтеграции, которое также призвало предоставить подробную информацию об инциденте.

Ранее сообщалось, что теракт планировали совершить 14 февраля после переговоров делегации ОБСЕ с президентом ПМР Вадимом Красносельским. 9 марта стало известно о предотвращенной попытке покушения на главу Приднестровья. Позднее Красносельский сообщил, что все задержанные по делу имеют отношение к Службе безопасности Украины.