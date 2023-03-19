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13:36, 19 марта 2023Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Херсонщины выявили вспышку птичьего гриппа

В подконтрольной Киеву части Херсонской области двое скончались от вспышки птичьего гриппа

Фото: РИА Новости Крым

В подконтрольной Украине части Херсонской области 18 человек попали в больницу после заражения птичьим гриппом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Вспышку инфекционного заболевания выявили на птицеферме в поселке Великая Александровка Херсонщины. Отмечается, что двое из госпитализированных пациентов скончались. Предположительно, разносчиками вируса стали живущие на Каховском водохранилище утки.

«От наших источников из числа местных жителей стало известно, что на птицеферме произошла вспышка птичьего гриппа. Болезнь протекает очень тяжело», — пояснил представитель экстренных служб.

Ранее в марте эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми. Пибоди отметил, что научное сообщество отслеживает вирусы и разрабатывает вакцины на случай их необходимости.

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Карина Черных
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В подконтрольной Киеву части Херсонщины выявили вспышку птичьего гриппа
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