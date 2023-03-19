Бельгия сообщила о содействии экспорту удобрений из России

Власти Бельгии заявили, что содействуют экспорту российских удобрений через свои порты

Брюссель содействует экспорту принадлежащих российским компаниям удобрений через свои порты. О том, что власти Бельгии поддерживают продление зерновой сделки, заявили в МИД страны.

«В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с ООН и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям, которые находятся в бельгийских портах, в нуждающиеся страны», — говорится в сообщении министерства.

Власти отвергли обвинения России в том, что Бельгия и другие европейские страны ответственны за блокирование экспорта этих удобрений. В МИД уточнили, что продовольственный кризис обострился не из-за санкций Запада, а из-за «российской агрессии против Украины».

При этом в Брюсселе назвали положительным моментом продление сделки, предусматривающей содействие экспорту украинского зерна и российских удобрений. Власти страны считают, что это должно помочь странам с низким уровнем дохода справиться с продовольственным кризисом.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года — Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с Турцией и ООН. Документом подразумевается создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта, однако его продлили на 60 дней.

