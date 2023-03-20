Москвичи стали чаще продавать жилье из-за финансовых проблем

НДВ Супермаркет Недвижимости: москвичи стали чаще продавать жилье из-за с проблем деньгами

Доля сделок по продаже вторичного жилья из-за ухудшения финансового положения собственника в Москве выросла до пяти процентов. О том, что житель столицы стали чаще избавляться от недвижимости из-за проблем с деньгами, сообщает «НДВ Супермаркет Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

72 процента таких сделок приходятся на продажу жилья, приобретенного с помощью ипотеки. Среди причин продажи эксперты отмечают снижение уровня дохода, потерю работы и закрытие бизнеса. Собственник больше не может выплачивать кредит и оказывается вынужден избавиться от недвижимости. Еще 21 процент приходится на продажу жилья ради решения финансовых проблем близких родственников, а семь процентов — ради оплаты лечения.

После реализации квартиры собственники покупают объект меньшей меньшей площади, в другой локации или ниже классом. В 83 процентах случаев продается трехкомнатная квартира, а покупается двухкомнатная. Доля продаж «двушки» с последующей покупкой «однушки» составляет 14 процентов. На размен многокомнатных лотов на жилье поменьше приходится три процента. Продавшие жилье в границах Старой Москвы собственники чаще всего покупают квартиру в пределах МКАД. В 12 процентах случаев они приобретают недвижимость в Новой Москве, а в четырех — переезжают в Подмосковье.

Ранее аналитики агентства Est-a-Tet назвали локации Москвы с максимально подешевевшим вторичным жильем. Наиболее заметно цена на квадратный метр в готовых объектах упала в цене в Таганском районе — снижение составило 2,3 процента по сравнению с январем.