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12:48, 20 марта 2023Среда обитания

Российская ведущая рассказала о желании жить за городом

Блогерша Юлия Коваль рассказала, что хочет переехать в загородный дом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и экс-ведущая программы «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, что хотела бы находиться в отношениях с мужчиной, вместе с которым переедет жить за город. Она поделилась своим желанием в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск которого опубликован на YouTube.

Во время разговора Утяшева спросила ведущую о качествах, которыми должен обладать ее возлюбленный. Отвечая на вопрос, Коваль отметила необходимость высокого уровня жизни.

По словам ведущей, ей хотелось бы, чтобы у мужчины был загородный дом в том районе, где она мечтает поселиться. Жилье также должно иметь выход в лес.

Ранее популярный российский блогер Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп, рассказала, что после переезда в Подмосковье у нее постепенно пропало желание часто выезжать в столицу.

Нина Ташевская
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