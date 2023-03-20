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15:55, 20 марта 2023Силовые структуры

Сотрудника российского НИИ осудили на семь лет за взятку от иностранной компании

В Москве сотрудник НИИ метрологии Кротов получил 7 лет за взятку от иностранной компании

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС) Андрея Кротова за получение взятки от представителя иностранной компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 400 тысяч рублей и лишили права занимать должности в госорганах.

По данным следствия, ВНИИМС неоднократно отказывался выдать иностранной компании сертификаты соответствия на два измерительных прибора, производимых ею. Тогда сотрудник предприятия передал Кротову в качестве вознаграждения 200 тысяч рублей за получение положительного заключения.

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Любовь Ширижик
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