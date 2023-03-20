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10:26, 20 марта 2023Силовые структуры

Пьяный отец домогался 13-летней дочери и получил 12,5 года колонии

В Якутии осудили на 12,5 года отца, домогавшегося 13-летней дочери в пьяном состоянии

В Якутии суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 37-летнего мужчину, домогавшегося 13-летней дочери. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года пьяный отец приставал к подростку. Девочка рассказала обо всем матери, которая уехала на учебу. Та смогла изолировать потерпевшую и остальных детей от супруга.

«Пострадавшая девочка прошла комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий совершенного в ее отношении преступления», — добавили в СКР.

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Екатерина Власова
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