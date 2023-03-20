Глава UFC оценил предстоящий поединок Фьюри и Усика

Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал переговоры о поединке между боксерами Фьюри и Усиком

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил предстоящий поединок британского боксера Тайсона Фьюри против украинца Александра Усика. Его слова доступны на YouTube-канале JOE.

Уайт раскритиковал долгие переговоры между командами спортсменов, отметив при этом, что для бокса это привычная ситуация. «Это бокс, здесь все происходит именно так. Большие бои, которые должны состояться, либо не случаются, либо случаются очень поздно», — заявил он и добавил, что его как фаната это сводит с ума.

19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала спортсменов прийти к соглашению до 1 апреля. По информации журналиста Майка Коппинджера, бой должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии.

Переговоры о поединке Усика и Фьюри идут с осени 2022 года. Промоутер украинца Александр Красюк отмечал, что они затягиваются из-за разногласий по вознаграждению.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.