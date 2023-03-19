Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Авангард
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Крылья Советов
0:1
2-й тайм
live
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Пари Нижний Новгород
1:0
2-й тайм
live
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Торино
0:2
1-й тайм
live
Наполи
Италия - Серия А|27-й тур
ЦСКА
0:1
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 2-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Лацио
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|27-й тур
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|26-й тур
17:39, 19 марта 2023Спорт

WBA назвала дедлайн для подписания контракта на бой Усика и Фьюри

WBA обязала Александра Усика и Тайсона Фьюри подписать контракт на бой до 1 апреля

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала дедлайн для подписания контракта на поединок украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Об этом в Twitter сообщил президент организации Хильберто Мендоса.

WBA обязала спортсменов прийти к соглашению до 1 апреля. В противном случае украинец должен будет начать переговоры о бое с британцем Даниелем Дюбуа. Усик на своей странице в Twitter заявил, что уже отправил Фьюри контракт для согласования.

8 марта промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что обсуждение поединка затягивается из-за разногласий по вознаграждению. Ранее журналист Майк Коппинджер сообщил, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии.

В активе Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
США сочли неприемлемым перемирие на Украине
На Сейшелах осудили россиянина за смерть оставленного в машине на солнце сына
WBA назвала дедлайн для подписания контракта на бой Усика и Фьюри
Огурцы и помидоры на Украине подорожали в два раза
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Вучич заявил об отказе подписать документ о признании Косова
Белый дом высказался о возможных беспорядках на фоне слухов об аресте Трампа
В США оценили влияние польских поставок на исход конфликта на Украине
Головин пропустит мартовские матчи сборной России
В Британии заявили о нехватке элитных войск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.