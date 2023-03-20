В московском аэропорту таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем из Индии

В аэропорту Шереметьево таможенники нашли багаж из Индии с полутора килограммами гашиша

В аэропорту Шереметьево таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники заметили чемодан, который царапал соседний багаж. Она решили осмотреть его и обнаружили восемь консервных банок. На них были этикетки с овощами, паштетом и какао. Экспертиза показала, что внутри вовсе не продукты питания, а гашиш весом 1,6 килограмма. На кадрах видно, как специалисты вскрывают находку.

Выяснилось, что чемодан прилетел из Индии рейсом Дели-Москва. Владелец запрещенного багажа утверждает, что не знал о содержимом консервов и просто забрал их по просьбе друзей.