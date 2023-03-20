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20:10, 20 марта 2023Силовые структуры

Труп российского риелтора нашли в нарколаборатории на его даче

В Ленобласти сестра обнаружила брата-риелтора мертвым в нарколаборатории на его даче

Фото: Пресс-служба Петербургской полиции

В Тосно Ленинградской области жительница Санкт-Петербурга обнаружила тело 30-летнего брата, он умер в нарколаборатории своего дачного дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина нашла мертвым своего брата 18 марта и вызвала на место полицейских. Те, осмотрев помещения, нашли 27 канистр с неустановленной жидкостью, весы, колбы, насос, противогазы, защитный комбинезон, а также два мешка белого порошка. Экспертиза установила, что в них находятся наркотики. Тепло погибшего направили в морг для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что МВД перекрыло канал контрабанды наркотиков из Прибалтики, изъято 209 килограммов гашиша.

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Илона Палей
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