Труп российского риелтора нашли в нарколаборатории на его даче

В Ленобласти сестра обнаружила брата-риелтора мертвым в нарколаборатории на его даче

В Тосно Ленинградской области жительница Санкт-Петербурга обнаружила тело 30-летнего брата, он умер в нарколаборатории своего дачного дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина нашла мертвым своего брата 18 марта и вызвала на место полицейских. Те, осмотрев помещения, нашли 27 канистр с неустановленной жидкостью, весы, колбы, насос, противогазы, защитный комбинезон, а также два мешка белого порошка. Экспертиза установила, что в них находятся наркотики. Тепло погибшего направили в морг для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что МВД перекрыло канал контрабанды наркотиков из Прибалтики, изъято 209 килограммов гашиша.