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17:40, 20 марта 2023Среда обитания

В российском городе жильцы обязали застройщика решить проблему с холодным жильем

Застройщика в ЯНАО обязали исправить проблему с холодным жильем для переселенцев

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

В городе Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) застройщика обязали исправить ошибки, которые были допущены при строительстве дома, в который мэрия переселила жильцов из аварийных домов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В 2021 году жительнице одного из аварийных домов в российском городе вместе с семьей предоставили новое жилье. Однако по причине того, что застройщик допустил ошибки при строительстве, температурный режим в квартире был нарушен — в ней было слишком холодно.

В апреле 2022 года новую квартиру признали подлежащей реконструкции, капитальному ремонту или перепланировке. Из-за того, что объект был непригоден для проживания, пострадавшей семье с детьми приходилось снимать другое жилье за свой счет. В результате жительница решила обратиться в прокуратуру. По итогам проверки ведомство приняло решение подать на застройщика в суд, чтобы тот исправил все допущенные при строительстве ошибки, а также вернул потраченные семьей на аренду другого жилья 220 тысяч рублей и возместил моральный ущерб.

Суд в полном размере удовлетворил требования прокуратуры. Его решение уже вступило в законную силу, а фактическое исполнение контролируется прокуратурой.

В марте также стало известно, что в Иванове семья с тяжелобольным ребенком смогла добиться получения жилья через суд. До получения новой квартиры 13-летняя девочка с тяжелой формой ДЦП и ее мать с бабушкой жили в одной комнате площадью чуть более 20 квадратных метров.

Полина Кислицына
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