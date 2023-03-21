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19:57, 21 марта 2023Силовые структуры

В Перми 23 сотрудников наркомаркета осудили в сумме на 200 лет колонии

В Перми суд приговорил 23 сотрудников наркомаркета в общей сложности к 200 годам колонии

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Индустриальный районный суд Перми приговорил 23 «сотрудников» наркомаркета к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Россиян признали виновными по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что с января 2018-го по февраль 2021 года участники сообщества в возрасте от 19 до 40 лет работали закладчиками, межрегиональными курьерами, фасовщиками на интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков. Сотрудникам давали инструкцию о мерах безопасности, отплачивали транспорт, размещали в гостинице и кормили.

Во время обысков и досмотров у них было изъято около 5,5 килограмма синтетических наркотиков. Преступное сообщество охватывало Пермский край, Удмуртию, Кировскую и Омскую области, Москву, Санкт-Петербург и Казань. В общей сложности фигуранты получили более 200 лет колонии, также их обязали выплатить штраф общей суммой в 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сестра обнаружила брата-риелтора мертвым в нарколаборатории на его даче.

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Илона Палей
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