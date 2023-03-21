На льду Байкала потерялись 14 человек

Спасатели нашли 14 человек, которые потерялись на льду Байкала из-за метели

На льду Байкала в Иркутской области из-за непогоды потерялись 14 человек, их нашли спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

За сутки поисковики трижды выезжали для оказания помощи людям. Вечером 20 марта они нашли россиянина, который не мог продолжать движение на автомобиле из-за сильного ветра. Позже спасатели направилась на поиски группы из пяти человек, которые потеряли дорогу в условиях плохой видимости — метели и сильного ветра.

В ночь на 21 марта поступило новое сообщение: восемь человек дожидалось помощи, находясь в машине на льду Байкала. Их нашли и транспортировали до туристической базы.

8 марта в Ленинградской области полсотни рыбаков оказались на двух оторванных льдинах в акватории Финского залива.

