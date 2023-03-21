Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 21 марта 2023Россия

На льду Байкала потерялись 14 человек

Спасатели нашли 14 человек, которые потерялись на льду Байкала из-за метели

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На льду Байкала в Иркутской области из-за непогоды потерялись 14 человек, их нашли спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

За сутки поисковики трижды выезжали для оказания помощи людям. Вечером 20 марта они нашли россиянина, который не мог продолжать движение на автомобиле из-за сильного ветра. Позже спасатели направилась на поиски группы из пяти человек, которые потеряли дорогу в условиях плохой видимости — метели и сильного ветра.

В ночь на 21 марта поступило новое сообщение: восемь человек дожидалось помощи, находясь в машине на льду Байкала. Их нашли и транспортировали до туристической базы.

8 марта в Ленинградской области полсотни рыбаков оказались на двух оторванных льдинах в акватории Финского залива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию
Задержанный за коррупцию генерал Росгвардии вернул следователям откаты
Стало известно о гибели еще одного иностранного наемника на Украине
В Киеве понадеялись на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Определен основной фактор инфекционности коронавируса
В сети появилось видео уничтожения техники НАТО в Запорожской области
На льду Байкала потерялись 14 человек
Известная телеведущая высказалась о жизни в Москве
Актриса из сериала «Универ» устроила драку в подмосковном фитнес-клубе
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.