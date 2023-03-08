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14:12, 8 марта 2023Россия

Полсотни российских рыбаков оказались на оторванных льдинах в Финском заливе

В Ленобласти около 50 рыбаков оказались на двух оторванных льдинах в Финском заливе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Ленинградской области полсотни рыбаков оказались на двух оторванных льдинах в акватории Финского залива. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Сообщение об инциденте в Ломоносовском районе поступило в ведомство утром 8 марта. Предварительно, на льдинах могут находиться около 50 россиян. Сейчас на месте работают оперативные группы, которые переправляют рыбаков на берег.

В МЧС также заявили, что направили в зону происшествия вертолет Ми-8. Всего в спасательной операции задействовали 14 человек и шесть единиц техники.

Ранее похожие ситуации произошли и в других российских регионах. 6 марта около 50 рыбаков оказались на оторванной льдине в районе села Лесное на Сахалине. Для их спасения также привлекали вертолет. В декабре в Чувашии от левого берега реки Волги в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака.

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Константин Лысяков
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