Четверо россиян представились силовиками и отобрали деньги у семьи в Подмосковье

В Подмосковье четверо мужчин похитили более 300 тысяч рублей, представившись силовиками

В Подмосковье четверых мужчин задержали по подозрению в разбойном нападении на семью — они похитили более 300 тысяч рублей у супружеской пары. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники на двух автомобилях перегородили выезд иномарке, припаркованной у обочины возле деревни Манихино. Представившись сотрудниками силовых структур, подельники сообщили водителю, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков, и потребовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Когда мужчина отказался, псевдоправоохранители напали на него и, угрожая оружием, забрали 87 тысяч рублей. Затем для устрашения они насильно посадили жену потерпевшего в другую машину. Водитель, испугавшись за супругу, отдал подельникам карту и назвал пин-код. Позже с нее сняли 237 тысяч рублей.

Добравшись до города, пара обратилась в полицию. В результате подозреваемые были задержаны сотрудниками МВД и Росгвардии.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, два автомобиля, использовавшихся при совершении преступления, мобильные телефоны и банковские карты», — добавила Ирина Волк.

Двое из мужчин ранее были судимы. По решению суда четверо фигурантов сейчас находятся в СИЗО.