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19:19, 21 марта 2023Силовые структуры

Троих членов банды осудят за поджог магазина и покушение на убийство россиян

В Приморье членов банды осудят за покушение на убийство и поджог автомобилей и магазина

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Приморье троих членов банды и их подельника осудят за покушение на убийство россиян и поджог магазина и автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в сентябре 2016 года 39-летний обвиняемый создал банду, в которую вошли двое его знакомых. В течение полугода сообщники трижды попытались убить знакомого. Для этого они использовали незаконно приобретенные автомат Калашникова и обрез ружья. Они подкарауливали жертву у дома и возле работы, а также попытались выстрелить в его автомобиль на одном из участков автодороги А370. Несмотря на все усилия, расправиться с мужчиной им не удалось.

Кроме того, в период с сентября 2016-го по апрель 2020 года они подожгли четыре автомобиля из-за личных и рабочих конфликтов с их владельцами. В результате были повреждены еще две машины, которые стояли рядом. Размер ущерба превысил 1,8 миллиона рублей.

В декабре 2017 года из-за спора при ведении бизнеса они выстрелили из автомата по автомобилю Mitsubishi Pajero, в котором находился их оппонент.

Помимо этого, в январе 2018 года обвиняемые при помощи пособника, который не был членом банды, разбили пластиковую дверь магазина в поселке Тавричанка, забросили внутрь емкости с бензином и подожгли их фальшфейером. Ущерб составил почти миллион рублей.

Уголовное дело было направлено в Приморский краевой суд.

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Елизавета Новикова
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