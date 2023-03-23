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15:02, 23 марта 2023Наука и техника

Раскрыта причина смерти Бетховена

Current Biology: проанализированная ДНК Бетховена показала причину смерти композитора
Людвиг ван Бетховен

Людвиг ван Бетховен. Изображение: Public Domain / Wikimedia

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии раскрыли причину смерти композитора Людвига ван Бетховена. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Для этого специалисты проанализировали ДНК, которую собрали из его волос. Изначальная цель работы была выявить причину потери слуха, от которой страдал известный композитор в последние годы жизни, однако точную этиологию его глухоты авторам обнаружить не удалось. Зато они зафиксировали ряд существенных генетических факторов риска развития заболеваний печени. Кроме того, были найдены доказательства заражения Бетховена вирусом гепатита за несколько месяцев до последней болезни композитора. Вероятнее всего, именно это заболевание стало причиной его смерти.

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Примечательно, что исследователи обнаружили еще один интересный факт жизни Бетховена. Его Y-хромосома не совпадает ни с одной из пяти современных родственников, носящих ту же фамилию и имеющих, на основании генеалогических записей, общего предка по отцовской линии. Это говорит о том, что по отцовской линии композитора в каком-то из поколений был внебрачный ребенок.

Ранее медицинские биографы считали, что у Бетховена было много наследственных заболеваний. Но секвенирование его генома не смогло найти объяснение расстройству слуха или желудочно-кишечным расстройствам. Более того, предыдущие исследования, предполагающие, что у композитора было отравление свинцом, оказались основанными на образце, который вообще принадлежал не Бетховену, а женщине.

Известно, что в 1802 году Людвиг ван Бетховен попросил своих братьев, чтобы лечащий врач Шмидт после его смерти описал миру его болезнь — прогрессирующую потерю слуха.

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Елена Апазиди
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