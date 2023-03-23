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00:45, 24 марта 2023Наука и техника

Выявлена способность рыб к эмпатии

Science: рыбы данио-рерио способны проявлять эмпатию к сородичам

Фото: Hannah Jones / Unsplash

Исследования выявило способность рыб данио-рерио к сочувствию и утешению сородичей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Биологи выяснили, что рыбы могут испытывать страх, если находящиеся рядом с ними особи напуганы. Уточняется, что для проявления эмпатии им необходим окситоцин — химическое вещество, лежащее в основе способности к сопереживанию у людей.

Так, поведение рыбок с удаленными генами, связанными с выработкой и поглощение окситоцина, являлось антисоциальным, поскольку они не могли обнаружить беспокойство сородичей. Однако после инъекций окситоцина их способность ощущать и отражать чувства других рыб восстанавливалась.

Также отмечается, что данио-рерио уделяют особое внимание рыбам, которые ранее испытывали стресс.

Ранее стало известно об обнаружении гена, позволяющего выращивать устойчивые к изменению климата и глобальному потеплению ГМ-культуры. Исследователи изучили 436 линий выращиваемой в поле кукурузы, используя для этого лазерную абляционную томографию.

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Варвара Кузьмина
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