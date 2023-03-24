Эксперт рассказал о паузе российских сил перед решающим штурмом Артемовска

Дандыкин заявил, что командование ВС РФ взяло паузу перед решающим штурмом Артемовска

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли небольшую паузу перед решающими боями в Артемовске, чтобы осмотреться и закрепиться во взятых под контроль кварталах города. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, пауза перед штурмом будет недолгой, а до полного перехода города под контроль России осталось совсем немного. Между тем командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивает к Артемовску все свои резервы, поскольку для президента Украины Владимира Зеленского удержание города — это вопрос репутации.

«Надо наносить удары по их позициям. Думаю, что это делается, ВКС (Воздушно-космические силы — прим. «Ленты.ру») работают», — заявил эксперт.

При этом Дандыкин отметил, что существует вероятность нанесения деблокирующего удара со стороны ВСУ, поскольку в городе находятся до 20 тысяч украинских военных.

Ранее Василий Дандыкин рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Донбассе начали появляться украинские танки, что может указывать на подготовку ВСУ к контрнаступлению.