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09:34, 24 марта 2023Силовые структуры

Российский депутат и главврач больницы стали фигурантами дела о мошенничестве

Депутат и главврач из Смоленска стали фигурантами дела о мошенничестве на 7 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Смоленске депутат горсовета и главврач клинической больницы №1 стали фигурантами дела об особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, депутат, который занимался поставками медицинского оборудования и материалов для медучреждений, разработал схему для того, чтобы похитить деньги из фонда ОМС региона. Для этого он попросил о помощи главврача больницы, а также других знакомых.

В период с 2020 по 2022 год они, завышая цены контрактов на поставку медицинских изделий, похитили почти семь миллионов рублей.

На данный момент сотрудники СКР собирают доказательства и устанавливают личности всех участников схемы.

Ранее сообщалось, что главврача Республиканского онкодиспансера Чувашии арестовали за махинации с зарплатой.

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Елизавета Новикова
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